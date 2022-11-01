بشعار "لم الشمل".. انطلاق أعمال القمة العربية في الجزائر

شفق نيوز/ انطلقت بالعاصمة الجزائرية مساء اليوم الثلاثاء أعمال القمة العربية الـ31، بحضور القادة والزعماء العرب ومشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وذلك تحت شعار "لمّ الشمل" إثر انقطاع دام 3 سنوات، استمرت خلالها الانقسامات حول ملفات إقليمية عدة.

ويناقش المشاركون من القادة والزعماء العرب وثيقة "إعلان الجزائر" التي توافق بشأنها وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم على مدار 3 أيام.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد يشارك باعمال القمة العربية بدورتها الحادية والثلاثين المنعقدة في الجزائر تحت شعار (لم الشمل).

واشارت الى ان "عبد اللطيف سيلقي كلمة عن التطورات السياسية في البلد وخطط وبرامج الحكومة الجديدة، كما ستتضمن الكلمة رؤية العراق للمستجدات والأحداث والعلاقات السياسية العربية والإقليمية".

وتتصدر القضية الفلسطينية أهم بنود الوثيقة وجدول أعمال القمة، كما تتضمن الوثيقة بنودا بالأمن العربي، والأزمات في 6 دول عربية تعاني من غياب الاستقرار.

وتُعقد القمة يومي الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تحت شعار "لمّ الشمل"، ويشهد التمثيل الرسمي في قمة الجزائر نحو ثلثي القادة العرب، بجانب تمثيل منخفض لـ5 دول أخرى، مع استمرار تجميد مقعد سوريا.