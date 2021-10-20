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بشار الأسد يتصل ببن زايد

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-20T17:36:00+0000
بشار الأسد يتصل ببن زايد

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت الوكالة إن ولي عهد أبوظبي ”بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد خلال الاتصال علاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة“.

وأضافت الوكالة: ”كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك“.

وكانت الإمارات قد أعادت افتتاح سفارتها في سوريا، نهاية العام 2018، بعد أن أغلقتها في أوج الحرب التي شهدتها البلاد، بداية من العام 2011، والتي أدت بكثير من الدول إلى سحب ممثليها الدبلوماسيين من دمشق.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، حينها إن ”هذه الخطوة تؤكد سعي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، بما يعزز ويفعّل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري“.

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