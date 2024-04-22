بشار الأسد: نلتقي مع الأمريكيين بين الحين والآخر

شفق نيوز/ كشف الرئيس السوري بشار الأسد، عن لقاءات تجري "بين الحين والآخر" مع الولايات المتحدة الأميركية، في وقت يسعى إلى إعادة تأهيل نظامه بعد أكثر من عقد من العزلة الدبلوماسية.

وقال الأسد في حوار متلفز أجراه وزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا في القصر الرئاسي، ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية مقتطفات منها، إن "أمريكا حاليا بشكل غير شرعي تحتل جزءا من أراضينا وتمول الإرهاب وتدعم إسرائيل التي ايضا تحتل أراضينا".

وأضاف الأسد "لكن نلتقي معهم بين الحين والآخر مع أن هذه اللقاءات لا توصلنا إلى أي شيء، ولكن كل شيء سيتغير".

ولم يحدد الأسد مضمون هذه اللقاءات أو على أي مستوى تجري أو من يشارك فيها.

وأشار الرئيس السوري في لقائه عندما سئل عن إعادة الحوار مع الغرب إلى أن "الأمل موجود دوما، حتى عندما نعرف بأنه لن يكون هناك نتيجة علينا أن نحاول".