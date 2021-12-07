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بسبب "أوميكرون" .. أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى 10 دول

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-07T08:39:06+0000
بسبب "أوميكرون" .. أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى 10 دول

أوصت السلطات الأميركية رعاياها بتجنّب السفر إلى 10 دول بينها فرنسا والبرتغال، رغم أنهما من بين الدول التي تسجّل أفضل معدّلات تلقيح في أوروبا، في خضمّ موجة وبائية جديدة في القارة العجوز.

وقالت وزارة الخارجية للرعايا الأميركيين في نشرتها الجديدة "تجنّبوا السفر إلى فرنسا" ورفعت مستوى التحذير لهذا البلد إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى، مع اقتراب عيدَي الميلاد ورأس السنة، وسط تفشي المتحوّرة "أوميكرون".

وأوضحت مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، الهيئة الصحية الرئيسية في الولايات المتحدة، أن "نظرًا إلى الوضع الحالي (المرتبط بكوفيد-19) في فرنسا، حتى المسافرين الملقحين بالكامل يمكن أن يواجهوا خطر الإصابة بالمتحوّرات ونقلها".

وتشمل لائحة الدول المعنية بالتحذير الصادر عن مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، إضافة إلى فرنسا والبرتغال، قبرص وأندورا وليختنشتاين في أوروبا، وكذلك الأردن وتنزانيا.

وأضافت وزارة الخارجية إلى هذه اللائحة مالي وجزر فيجي اللتين أعلنت كل منهما الاثنين تسجيل أول إصابة بأوميكرون.

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