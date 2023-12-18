بسبب هجمات الحوثيين.. شركة شحن كبرى ترفض الإبحار بالبضائع الإسرائيلية

شفق نيوز/ قررت شركة شحن الحاويات التايوانية "إيفرغرين"، يوم الاثنين، التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري.

وأصدرت الشركة التايوانية، تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، لافتة إلى أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر.

وأضافت الشركة في بيان لها: "كما سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ".

ويأتي قرار "إيفرغرين" بعد ساعات قليلة من إعلان شركة النفط البريطانية الرائدة "بريتش بتروليوم"، تعليق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر "مؤقتا"، بعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر.

وأوضح بيان الشركة: "في ضوء تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر، قررت شركة بريتش بتروليوم تعليق جميع عمليات المرور عبر البحر الأحمر مؤقتا"، بحسب وكالة رويترز.

وبوقت سابق من اليوم، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، عن وكالتين ملاحيتين، إنهما رصدتا انفجارات على طريق ملاحي رئيسي قبالة اليمن نتيجة هجمات عدة، استهدفت سفن شحن "أعلن عنها أو تبناها الحوثيون".

ونفذ الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت إسرائيل، وفي الأيام الأخيرة، هددوا بمهاجمة أية سفينة يعتقدون أنها متوجهة إلى إسرائيل أو قادمة منها.

ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعريض شحنات البضائع والطاقة القادمة عبر قناة السويس للخطر، كما يزيد من اتساع التأثير الدولي للحرب بين إسرائيل وحماس المستعرة الآن في قطاع غزة.