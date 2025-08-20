بسبب نتنياهو.. واشنطن تعاقب المحكمة الجنائية الدولية

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية تحقيقات المحكمة بحق مواطنين أمريكيين وإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان "اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا غيو من فرنسا، ونزهت شميم خان من فيدجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، كونهم شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن أصدرت أيضاً ترخيصاً عاماً مرتبطاً بالمحكمة الجنائية الدولية "يسمح بإنهاء المعاملات المتعلقة بأشخاص معينين بعد حظر في 20 آب/ أغسطس".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات وقيود على تأشيرات أعضاء المحكمة خلال ولايته الأولى في 2020.