بسبب موقف بلاده من الحرب.. استقالة مسؤول رفيع بالخارجية الامريكية

شفق نيوز/ قدم نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، أندرو ميلر، يوم الجمعة، استقالته من منصبه بسبب موقف بلاده من الحرب في قطاع غزة.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر قولها، إن "أندرو ميلر كان يعتزم الاستقالة منذ فترة على خلفية موقف الإدارة الأميركية من حرب غزة".

وأوضحت المصادر، أن "أندرو ميلر كان يأمل في تحول ملموس في موقف إدارة بايدن وسعى لاعتدال السياسات من داخل الحكومة".

ويأتي هذا القرار بعد أن ترك أكثر من 6 أشخاص فى مختلف قطاعات الحكومة الأمريكية وظائفهم قائلين إنهم لم يعد بإمكانهم العمل فى الإدارة، بحسب شبكة سي أن أن.

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية، الجيش الإسرائيلي، وحكومة نتنياهو، بالمال والسلاح، في الحرب على قطاع غزة، وتساندها أيضا دبلوماسيا في المحافل الدولية لعدم فرض عقوبات أو اتخاذ قرارات دولية تجبر تل أبيب على وقف الحرب.