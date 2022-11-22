سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بسبب كورونا.. بكين تغلق مراكز التسوق والمتنزهات والمتاحف

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-22T17:42:34+0000
بسبب كورونا.. بكين تغلق مراكز التسوق والمتنزهات والمتاحف

شفق نيوز/ أغلقت العاصمة الصينية بكين المنتزهات ومراكز التسوق والمتاحف يوم الثلاثاء، واستأنفت المزيد من المدن الأخرى الفحوص الجماعية للكشف عن إصابات كورونا.

وسجلت الصين 28 ألفاً و127 إصابة محلية جديدة على مستوى البلاد أمس الاثنين، وهي حصيلة قريبة من ذروة الإصابات اليومية المسجلة في نيسان/ أبريل الماضي، وجاء تسجيل قرابة نصف إجمالي الإصابات في مدينة قوانغتشو في الجنوب وبلدية تشونغشينغ جنوب غرب الصين، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي العاصمة بكين، ترتفع أعداد الإصابات إلى مستويات جديدة كل يوم، مما دفع حكومة المدينة إلى دعوة مزيد من السكان للبقاء في منازلهم.

وسجل مسؤولو الصحة وفاتين جديدتين بسبب كورونا، مقارنة بثلاث وفيات مطلع الأسبوع، والتي كانت أولى الوفيات المرتبطة بالفيروس في الصين منذ آيار/ مايو الماضي.

related

الصين: تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-11-01 05:11:11
الصين: تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا

واشنطن مصممة على الوصول لحقيقة "كورونا" ومحاسبة الصين

Date: 2021-06-07 05:33:01
واشنطن مصممة على الوصول لحقيقة "كورونا" ومحاسبة الصين

الصين تسجل رقماً قياسياً جديداً لضحايا "كورونا"

Date: 2020-02-01 07:21:42
الصين تسجل رقماً قياسياً جديداً لضحايا "كورونا"

فرنسا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

Date: 2020-02-15 14:08:48
فرنسا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الصين تشبه اتهامات منشأ فيروس كورونا بامتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل

Date: 2021-06-08 05:04:36
الصين تشبه اتهامات منشأ فيروس كورونا بامتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران

Date: 2020-02-02 16:28:30
تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران

بسبب كورونا.. الصين تخضع الأوراق النقدية "للحجر الصحي"

Date: 2020-02-16 18:26:01
بسبب كورونا.. الصين تخضع الأوراق النقدية "للحجر الصحي"

كورونا مرة أخرى.. الصين تسجل أعلى نسبة إصابة منذ ذروة الموجة الأولى

Date: 2022-04-03 07:34:05
كورونا مرة أخرى.. الصين تسجل أعلى نسبة إصابة منذ ذروة الموجة الأولى