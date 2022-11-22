بسبب كورونا.. بكين تغلق مراكز التسوق والمتنزهات والمتاحف

شفق نيوز/ أغلقت العاصمة الصينية بكين المنتزهات ومراكز التسوق والمتاحف يوم الثلاثاء، واستأنفت المزيد من المدن الأخرى الفحوص الجماعية للكشف عن إصابات كورونا.

وسجلت الصين 28 ألفاً و127 إصابة محلية جديدة على مستوى البلاد أمس الاثنين، وهي حصيلة قريبة من ذروة الإصابات اليومية المسجلة في نيسان/ أبريل الماضي، وجاء تسجيل قرابة نصف إجمالي الإصابات في مدينة قوانغتشو في الجنوب وبلدية تشونغشينغ جنوب غرب الصين، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي العاصمة بكين، ترتفع أعداد الإصابات إلى مستويات جديدة كل يوم، مما دفع حكومة المدينة إلى دعوة مزيد من السكان للبقاء في منازلهم.

وسجل مسؤولو الصحة وفاتين جديدتين بسبب كورونا، مقارنة بثلاث وفيات مطلع الأسبوع، والتي كانت أولى الوفيات المرتبطة بالفيروس في الصين منذ آيار/ مايو الماضي.