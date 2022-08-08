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بسبب "قطعة أرض".. إيقاف أفغاني قتل 10 اشخاص جنوبي ايران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-08T13:48:21+0000
بسبب "قطعة أرض".. إيقاف أفغاني قتل 10 اشخاص جنوبي ايران

شفق نيوز / أوقفت الشرطة الإيرانية، اليوم الاثنين، شخصاً يشتبه بطعنه عشرة أشخاص حتى الموت، بسبب "خلافات شخصية".

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إن "الشرطة الإيرانية قبضت على شخص أفغاني يشتبه في قيامه بطعن 10 عمال زراعيين حتى الموت في محافظة كرمان بجنوب إيران، بعد مشاجرة على قطعة أرض".

وأوضحت الوكالة الإيرانية أنه "تم توقيف المشتبه به من قبل الشرطة لدى محاولته مغادرة محافظة رفسنجان"، ليل أمس الأحد، وذلك نقلا عن حاكم المدينة حسن رضائي.

وبحسب وكالة فرانس برس فإن "القتلى هم ستة أفغان وأربعة إيرانيين، بينما أصيب شخص بجروح".

من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي أن "المشتبه به الذي لم تتوافر تفاصيل إضافية بشأنه، يرجح أنه كان "غير مستقر ذهنيا" ومدمنا المخدرات".

وبينت الوكالة الفرنسية أن "الجفاف المستمر تسبب منذ عقود في إيران في زيادة الخلافات حول موارد المياه والأراضي".

ووفقا لفرانس برس فان "أعمال العنف تصاعدت في إيران في السنوات الأخيرة، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وسط عقوبات أميركية ساحقة ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة".

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