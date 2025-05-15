بسبب قطر.. اتهامات بالفساد تلاحق ترامب

شفق نيوز/ يواجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتهامات من قبل المعارضة ومنظمات في الولايات المتحدة على ما تعتبره استغلالاً لنفوذه بعد قبوله هدايا وترويجه للعملة المشفرة.

ويقول رئيس جمعية "كرو" لمكافحة الفساد، نوا بوكبايندر، لوكالة "فرانس برس"، "يبدو الفساد أكثر تجليا وفداحة مما كان عليه خلال الولاية الأولى".

وتضاعفت الاتهامات وتعززت بعد إعلان العائلة المالكة القطرية عزمها على تقديم طائرة بوينغ 747 للحكومة الأمريكية، قدّر خبراء ثمنها بـ400 مليون دولار.

والاثنين الماضي، اعتبر دونالد ترامب أنه من "الغباء" رفض هذا الهدية. وهو ينوي اعتمادها طائرة رئاسية جديدة على أن يقدمها لاحقا إلى مكتبته الرئاسية عند مغادرته السلطة.

وأكد البيت الأبيض اعتماد "أقصى درجات الشفافية" بشأن هذه الهدية، غير أن الدستور الأمريكي يحظر على المسؤولين في السلطة قبول الهدايا "من ملك أو أمير أو دولة أجنبية".

ويرى المدير التنفيذي لجمعية "اكاونتبل يو اس"، عتبر توني كارك، أن قطر "أدركت الرسالة بوضوح بأن هذه الرئاسة برسم البيع" منتقدا الهدية التي وصفها "بالقصر الطائر"

ويشدد نوا بوكبايندر أيضا على وجود "خطر كبير" عندما سيتخذ الرئيس قرارات تتعلق بقطر، يتمثل في أنه "بدلا من التفكير في ما هي مصلحة الولايات المتحدة والأمريكيين، سيفكر بأنه ممتن جدا (للقطريين) على هذا الطائرة التي يحلو له استقلالها".

وسارع الديمقراطيون إلى التنديد بقبول الهدية المقدمة من الدولة الخليجية. ووصف تشاك شومر، أحد قيادات الحزب، ذلك بأنه "أكبر رشوة رئاسية في التاريخ الحديث".

بالإضافة إلى الطائرة القطرية، تعبر الجمعيات عن قلقها من ضلوع دونالد ترامب والمقربين منه في العملات المشفرة التي يصعب تتبع العمليات المتعلقة بها فيما إدارته مكلفة وضع ضوابط لها.

وتشير هذه الجمعيات خصوصا إلى مأدبة عشاء يقيمها الرئيس في 22 آيار/مايو في أحد نوادي الغولف الخاصة به، والتي سيُدعى إليها فقط أكبر المستثمرين في عملته المشفرة "$ترامب" البالغ عددهم 220 شخصا. أما أكبر 25 منهم فستتم دعوتهم إلى زيارة خاصة في البيت الأبيض.

وتذكر الجمعيات أيضا بالإعلان في نهاية آذار/مارس على أن صندوق الاستثمار "إم جي إكس MGX" ومقرّه في الإمارات سيستخدم عملة رقمية أخرى مرتبطة بعائلة ترامب من خلال شركتها World Liberty Financial ، لاستثمار ملياري دولار في منصة "بينانس" لتداول العملات الرقمية.

وبعد السعودية وقطر، زار دونالد ترامب الخميس الإمارات العربية المتحدة خلال جولته في الشرق الأوسط.

وهذه الدول الثلاث تتعامل معها الشركة القابضة العائلية للرئيس "منظمة ترامب" في مجالات المال والعقارات أو الرياضة.