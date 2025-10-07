بسبب غزة.. إحالة ميلوني ووزيرين إلى الجنائية الدولية

شفق نيوز- روما

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الثلاثاء، إحالتها مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "التواطؤ في الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على غزة، بحسب "رويترز".

وأضافت ميلوني في مقابلة مع شبكة "راي" التلفزيونية الحكومية أن وزيري الدفاع جويدو كروزيتو، والخارجية أنطونيو تاياني أحيلا أيضاً، مشيرة إلى "اعتقادها" بأن روبرتو سينجولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك.

وذلك على خلفية دعم إيطاليا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ما جعلها متهمة بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية".

وتعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها مسؤولون إيطاليون بهذا المستوى إحالة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية النزاع في غزة، حيث تتزايد الدعوات الأوروبية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي قبل نحو عامين.