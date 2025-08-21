بسبب غزة.. الخارجية الأمريكية تستبعد موظفاً من أصول إيرانية

شفق نيوز- متابعة

أفادت تقارير إعلامية، يوم الخميس، بأن خلافات داخلية في إحدى الإدارات التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية أدت إلى إقالة موظف من اصول ايرانية بسبب اعتراضاته المتكررة على سياسة واشنطن تجاه ما يجري في قطاع غزة.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية، أن "الموظف المعزول يدعى شاهد قريشي، وهو أمريكي من أصول إيرانية، ويعمل في قسم الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية بدائرة الإعلام في الخارجية الأمريكية".

وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن "الإقالة جاءت على خلفية مواقفه المنتقدة، وفي مقدمتها اعتراضه على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الخطة الإسرائيلية الأخيرة لإعادة احتلال غزة وتهجير مئات الآلاف من سكانها".

وتواجه سياسة ترامب تجاه غزة انتقادات واسعة في الداخل الأمريكي، خصوصاً فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها القطاع جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت الحرب منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 21 آب/ أغسطس الجاري عن مقتل نحو 62 ألف فلسطيني وإصابة ما يقارب 157 ألفاً آخرين.