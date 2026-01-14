بسبب غرينلاند.. تحذير ألماني من تفكك العلاقة بين أوروبا وأميركا

شفق نيوز- برلين

حذّر نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل، يوم الأربعاء، من تفكك العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، وأن أوروبا تمر بمرحلة تُثار فيها "تساؤلات حول ثوابتها"، في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثارها الرئيس دونالد ترمب.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال كلينغبايل، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية خلال خطاب في المؤسسة الألمانية للأبحاث الاقتصادية (دي آي دبليو) في برلين، إن "التحالف عبر الأطلسي يشهد تحولا أعمق بكثير مما كنا نرغب في الاعتراف به حتى الآن".

يأتي ذلك مع تصاعد التوترات بين أوروبا والولايات المتحدة، تزامناً مع تصريحات الرئيس ترامب بشأن غرينلاند.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد صرح في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بـ الأمن القومي، محذرًا من أن روسيا أو الصين قد تسعى للاستحواذ عليها إذا لم تتحرك واشنطن.

وأضاف ترمب أن غرينلاند تلعب دورًا مهمًا في منظومة “القبة الذهبية” الدفاعية، مشددًا على أن أي دور للناتو بدون القوة الأميركية لن يكون كافيًا ليشكل قوة ردع أو تأثيرًا ملموسًا.

وأكد الرئيس الأميركي أن على دول الناتو تمهيد الطريق للحصول على غرينلاند، معتبرًا أن الموقع الاستراتيجي للجزيرة ضروري لمصالح الأمن القومي الأميركي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد حذّر بدوره من أن أي انتهاك لسيادة إقليم غرينلاند سيؤدي إلى تبعات "غير مسبوقة".