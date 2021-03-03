بسبب ظهور داعش مجددا في العراق . فرنسا توجه طلبا للتحالف الدولي

شفق نيوز/ طلبت فرنسا عقد اجتماع للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، وذلك بسبب "ظهوره مجددا" في العراق.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية "نلاحظ على صعيد الوضع في العراق خصوصا، ظهور داعش مجددا بقوة".

وأضاف "يدفعنا هذا الوضع مع السلطات العراقية إلى الطلب من التحالف المناهض لداعش الذي لم يجتمع منذ وقت طويل إلى الاجتماع مجددا لتعزيز سيادة العراق واستقراره".

وتابع لودريان أنه "يجب أن يجتمع هذا التحالف بسرعة وأظن أن ذلك سيحصل".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خفض قبيل مغادرته البيت الأبيض عديد القوات الأمريكية في العراق إلى 2500 عسكري، بينما تحث فرنسا الرئيس جو بايدن، على الاستمرار في إعطاء الأولوية لمكافحة تنظيم "داعش".