بسبب سياسة حزبية.. انخفاض طلبات اللجوء في ألمانيا بنسبة كبيرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، يوم الثلاثاء، أن طلبات اللجوء انخفضت بنسبة 34% العام الماضي، على خلفية تشديد الرقابة على الحدود وسياسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الرافضة للهجرة.

ورحبت وزيرة الداخلية المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بهذه الأنباء، وسط مناقشات محتدمة بشأن الهجرة قبل الانتخابات الوطنية المقررة في 23 شباط/ فبراير الجاري، بحسب وكالة "رويترز".

وتصاعد القلق في ألمانيا بشأن الهجرة وسط سلسلة من الوقائع العنيفة التي شملت مهاجرين، بما في ذلك عملية دهس بسيارة وهجوم بسكين في الشهرين الماضيين وحدهما أسقطا ثمانية قتلى في المجمل.

وأدت هذه المخاوف إلى تعزيز التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي إلى اليمين المتطرف والذي وضعته استطلاعات الرأي في المرتبة الثانية خلف المحافظين الذين يشكلون المعارضة الرئيسة.

وأظهرت البيانات الجديدة أن ألمانيا سجلت 213 ألفاً و499 طلب لجوء في العام الماضي بانخفاض عن 322 ألفاً و636 طلباً في العام 2023، وفي الشهر الماضي، انخفض عدد الطلبات المقدمة بنسبة 37% مقارنة بشهر كانون الثاني/ يناير 2024.

ورصدت الشرطة الاتحادية انخفاضاً في عدد المهاجرين غير الشرعيين بنحو الثلث في 2024، إذ سجلت 83 ألفاً و572 وافداً مقابل 127 ألفاً و549 في 2023.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، التي يحتل حزبها الديمقراطي الاجتماعي المركز الثالث في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات "هذا يظهر مرة أخرى أن إجراءاتنا تؤتي ثمارها".

وأضافت أن جهات إنفاذ القانون تواصل التصدي بقوة للهجرة غير الشرعية.

وأعادت ألمانيا في أيلول/ سبتمبر 2024 فرض رقابة مشددة على جميع حدودها البرية، في خطوة أثارت انتقادات من الدول المجاورة التي قالت إنها تنتهك مبدأ حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي.