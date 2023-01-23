بسبب أزمة الحكومة مع البرلمان.. استقالة رئيس الوزراء الكويتي

شفق نيوز/ قدّم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية إن رئيس الوزراء اتخذ هذه الخطوة "نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، معربا عن "حكمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد".

واحتدم الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) خلال الأسبوعين الماضيين، بشأن مجموعة من القوانين الشعبوية قدمها نواب في البرلمان، منها شراء الحكومة لقروض المواطنين وإعادة تقسيطها عليهم مع اسقاط الفوائد، وغير ذلك من مقترحات تراها الحكومة مكلفة ماليا.

وأثار انسحاب الحكومة من جلسة العاشر من يناير، التي بدأ فيها البرلمان مناقشة هذه المقترحات غضب النواب وتقدم نائبان باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وخلال اليومين الماضيين أفادت وسائل إعلام محلية أن الحكومة تصر على سحب الاستجوابين وسحب تقارير اللجان البرلمانية بشأن هذه المقترحات قبل حضور جلسة البرلمان المقررة غدا الثلاثاء، بينما رفض النواب ذلك.