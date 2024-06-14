بسبب روسيا.. اليابان تدرج شركات من أربع دول في قائمة العقوبات

شفق نيوز/ كشفت الحكومة اليابانية؟، يوم الجمعة، عن عزمها إدراج شركات من الهند والصين والإمارات وأوزبكستان في قائمة العقوبات الجديدة، وذلك بزعم أنها تتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال الأمين العام لمجلس وزراء اليابان يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي في طوكيو: "في القمة الحالية لمجموعة السبع، أعلنا أننا ندرس إدخال حزمة جديدة من العقوبات، والتي ستشمل شركات من دول ثالثة. نحن ندرس اتخاذ إجراءات ضد شركات من الصين والهند والإمارات وأوزبكستان".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، أن بلاده ستقوم بتوسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، كما فعل أعضاء آخرون في مجموعة السبع.

وأفادت صحيفة "Yomiuri"، بأن دول مجموعة السبع (G7) تعتزم وضع معايير مشتركة لتوريد السلع والمواد الحيوية للصناعة، مثل أشباه الموصلات.

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الزعماء الغربيين المشاركين في قمة مجموعة السبع في إيطاليا بأنهم ضعفاء، وسمتهم بـ "المنهكين سياسيا" بسبب مشاكلهم الداخلية.