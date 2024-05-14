بسبب خلاف مع أمهم.. أب لبناني يرمي أطفاله في الشارع

شفق نيوز/ تواصل الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان بإلقاء ظلالها "الثقيلة" على المجتمع لتصل إلى مرحلة تخلي أم وأب عن أبنائهما ورميهم في الشارع بسبب خلافات سببها عدم القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان، بأن وحدات الدرك عثرت يوم السبت الماضي على أربعة أطفال تبلغ أعمارهم 4 أشهر، و3 سنوات، و8 سنوات، و9 سنوات، في "مستديرة" اللّيلكي (تقاطع طرق) في العاصمة بيروت.

وبعد التحقيق، تبيّن أن الأب هو من قام برميهم في الشارع، وذلك بسبب خلاف دار بينه وبين والدتهم، الّتي أكدت أنها لم تعد ترغب بإعالتهم.

وقالت قوى الأمن إن الأولاد بقوا في مركز الشرطة بعد أن رفض الوالدان استلامهم، وأنه تم تسليمهم لاحقاً إلى زوجة والدهم الثانية، مشيرين إلى أن العمل جارٍ لتوقيف الوالدين بناءً على إشارة القضاء المختص.