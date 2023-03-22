بسبب "خطف واعدام" صديقه .. إيراني بريطاني يضرب عن الطعام حتى "حظر" الحرس الثوري

شفق نيوز / قرر مواطن بريطاني إيراني مزودج الجنسية الإضراب عن الطعام لمدة 27 يوماً أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية للمطالبة بحظر الحرس الثوري.

وحسبما ذكرت صحيفة "الغارديان"، فإن "وحيد بهشتي، يحاول إقناع حكومة المملكة المتحدة بحظر الحرس الثوري الإيراني، حيث استمر إضرابه عن الطعام لمدة 6 أيام مكتفياً بشرب الماء وكوب واحد من القهوة صباحا.

وكان الشاب البالغ من العمر 44 عاماً صديقا للناشط الإيراني، روح الله زم، الذي اختطفه الحرس الثوري في العراق وأُعدم أثناء سجنه في إيران عام 2020، بحسب الصحيفة.

وكتب بهشتي على تويتر: سأواصل إضرابي حتى تضع حكومة المملكة المتحدة الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية".

ويقف مع بهشتي في إضرابه صديقان في خيام بالقرب من مبنى وزارة الخارجية. وقال: "لقد خسرت 10 كيلوغرامات وأصبحت أضعف، لكنني سأستمر حتى نكسب".

واحتفل المواطن الإيراني البريطاني بعيد نوروز مع عدد من الأقارب والأصدقاء في موقع إضرابه.

وبحسب "الغارديان"، فإن إضراب بهشتي استمر لفترة أطول من عمل مماثل لريتشارد راتكليف خارج وزارة الخارجية، وهو زوج المحتجزة البريطانية الإيرانية، نازانين زاغاري راتكليف.

وقال راتكليف، الذي ذهب لرؤية بهشتي، إنه قلق على رفاهية مواطنه.

وعلى الرغم من وجود تقارير تفيد بأن المملكة المتحدة ستحظر الحرس الثوري الإيراني، إلا أن هناك انقساما داخل الحكومة.

وتقول وزارة الخارجية إن الحرس الثوري خاضع لعقوبات كاملة وفرضت لندن، الاثنين، مزيدا من العقوبات على من هم داخل المنظمات المرتبطة بهذا المكون العسكري.

وفي شهر كانون الثاني الماضي، دعا البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى "إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، واتهمه بقمع المتظاهرين في البلاد وإمداد روسيا بطائرات مسيرة".

في المقابل، حذرت إيران، الاتحاد الأوروبي من إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، واعتبرته بمثابة "إطلاق النار على قدميه".