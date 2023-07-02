بسبب "حرق القرآن".. إيران تقرر عدم إرسال سفيرها الجديد الى السويد

شفق نيوز/ قررت وزارة الخارجية الايرانية، يوم الأحد، عدم إرسال سفيرها الجديد الى السويد بسبب حرق نسخة من القرآن في السويد.

وقال مصدر مطلع في وزارة الخارجية بحسب وكالة تسنيم، إنه "بالرغم من استكمال الإجراءات الإدارية لإرسال سفير جديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السويد، فإن وزارة الخارجية ليست لديها خطة في الوقت الحاضر لإرسال السفير الجديد بسبب الإساءة للقرآن الكريم في هذا البلد".

وكان السفير الجديد لإيران في السويد حجة الله فغاني، التقى عشية مغادرته إلى مكان البعثة، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وقدم تقريراً عن مستجدات مهمته والبرامج المنشودة لتعزيز العلاقات مع السويد.

وكانت وزارة الخارجية الايرانية قد استدعت القائم بالأعمال السويدي في طهران في غياب السفير، احتجاجا على الإساءة إلى القرآن الكريم في السويد.

ودعا العراق أول أمس الجمعة، إلى عقد جلسة طارئة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن حرق نسخة من القرآن من قبل لاجئ عراقي في السويد.