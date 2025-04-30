بسبب "حرب أكتوبر".. سويسرا تحظر حركة حماس

شفق نيوز/ أصدرت الحكومة السويسرية، يوم الأربعاء، قانونا يقضي بحظر حركة حماس ومجموعات مرتبطة بها.

ووفقا للحكومة السويسرية، فإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 15 ايار/ مايو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة عقب إجراء مماثل في ألمانيا المجاورة، التي حظرت الحركة بعد أقل من شهر من عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، وأسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي واقتياد أكثر من 200 آخرين إلى قطاع غزة.

ويقضي الحظر السويسري بمنع جميع أنشطة حماس ودعمها، كما يسمح للسلطات بفرض حظر دخول وعمليات طرد إلى خارج البلاد.

وذكر مسؤولون، أن الإجراء يهدف أيضا إلى حظر حماس من استخدام سويسرا كمركز مالي.