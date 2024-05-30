بسبب حرب غزة.. تحرك لحل "الكنيست" الإسرائيلي وإجراء انتخابات مبكرة

شفق نيوز/ تقدم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، يوم الخميس، بمشروع قانون لحل "الكنيست" وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك استمرارًا للخطوة التي يقودها رئيس الحزب بيني غانتس، للوصول إلى انتخابات بتوافق واسع قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال غانتس، وهو عضو في حكومة الحرب الإسرائيلية، في بيان له إن "رئيسة معسكر الدولة، عضو الكنيست بانينا تامنو شيتا، تقدمت بمشروع قانون لحل الكنيست الـ25".

وأكد "إمهال حكومة الحرب حتى الثامن من يونيو/حزيران المقبل، للإعلان عما أسماها "استراتيجية وطنية واضحة إزاء الحرب في قطاع غزة والتوتر في الجبهة الشمالية".

وانطلقت في تل أبيب خلال الأيام الماضية مظاهرات غاضبة نظمها أقارب وأنصار الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزهم مسلحو حماس كرهائن في غزة في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وطالب المتظاهرون بالإفراج عنهم.