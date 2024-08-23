بسبب تهديد.. الناتو يرفع التأهب في قاعدة له بألمانيا ويخلي موظفيه غير الأساسيين

شفق نيوز/ أعلن حلف شمال الاطلسي (الناتو)، يوم الجمعة، رفع مستوى التحذير في جوية تابعة له ببلدة غيلينكيرشن الألمانية.

وقال كريستيان بريت، المتحدث باسم القاعدة الجوية، إن خلفية رفع مستوى التحذير كانت "معلومات استخباراتية تشير إلى وجود تهديد محتمل"، دون أن يقدم أي معلومات إضافية حول الظروف التي أدت إلى رفع مستوى التحذير، إلا أنه نفى تكهنات بشأن تحليق مسيرات فوق المطار، وقال "هذا سخيف".

وأضاف المتحدث في بيان على منصة "إكس"، إنه تم "إرسال جميع الموظفين "غير الأساسيين" إلى منازلهم في إجراء احترازي، لأن "سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى. العمليات مستمرة كما هو مخطط لها".

وتابع أن عمليات "طائرات نظام الأواكس مستمرة في الإقلاع والهبوط".

وفي مصطلحات حلف شمال الأطلس، يعني المستوى الأمني المطبق حاليا، والذي يطلق عليه اسم "تشارلي"، أن هناك حادثة أو أدلة تشير إلى احتمال كبير لعمل إرهابي ضد التحالف.

وذكر المتحدث أن مستوى التحذير "تشارلي" غير عادي، مؤكدا في المقابل أنه لا يوجد سبب للقلق، مشيرا إلى أن المعلومات الاستخباراتية كثيرة وفي معظم الأحيان لا يحدث أي شيء بعد ورودها، ولكن لا يزال يتعين اتخاذ تدابير احترازية.

والأربعاء أصدر الجيش الألماني تعليمات بتعزيز التدابير الأمنية حول ثكناته في البلاد رداً على تقارير أفادت بوجود متسللين محتملين.

وقبل ما يزيد قليلا عن أسبوع كانت قاعدة عسكرية في مدينة كولونيا المجاورة أغلِقت موقتا بعد الاشتباه بعملية تخريب في إمدادات المياه. لكن الجيش الألماني أشار لاحقا إلى أن نتائج الاختبارات أظهرت أن مياه الصنابير غير ملوثة.

وفي واقعة أخرى، حاول شخص دخول قاعدة بلدة غيلينكيرشن في غرب ألمانيا الأسبوع الماضي وفق ما أعلن الحلف في بيان. وبعد إغلاقها، رفعت القاعدة مستوى التأهب الأمني وأجرت فحوصا روتينية لإمدادات المياه، لكنها أشارت إلى عدم وجود أسباب تدعوها للقلق بشأن الإمدادات.