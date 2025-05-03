بسبب تعدد علاقات شقيقته.. جريمة وحشية في مصر

شفق نيوز/ أقدم شاب في مصر، على ذبح شقيقته بطريقة وحشية والتمثيل بجثتها في منطقة اوسيم بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة أوسيم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنها لسيدة تدعى "شروق. م"، فى العقد الثالث من عمرها، ربة منزل، مصابة بجرح ذبح بالرقبة وطعنات متفرقة في القدم اليسرى والرسغ، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين على المكان وتحديد مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليها ويدعى "محمد. م"، فني ألوميتال، في العقد الثالث من عمره بسبب خلافات أسرية، وعقب إعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مدعيا وجود خلافات بين شقيقته وزوجها دفعتها لترك منزل الزوجية والإقامة لدى أحد أقارب والدهما.

وأضاف المتهم أن ما وصفه بـ"سوء سلوك" شقيقته وتعدد علاقاتها – حسب قوله – دفع البعض إلى معايرته بها، مما أثار غضبه ودفعه لقتلها، وأنه فور علمه بمكانها توجه إليها ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بذبحها وطعنها في أنحاء متفرقة من جسدها.