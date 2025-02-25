بسبب "آدم".. إغلاق طرق ومدارس وجامعات في لبنان

شفق نيوز/ تسبب المنخفض الجوي في لبنان، الذي أطلقت الأرصاد الجوية عليه اسم "آدم"، إلى تغطية جبل تربل للمرة الأولى منذ أعوام، وإغلاق طرق ومدارس وجامعات، مع 17 مهمة إخلاء قام بها الجيش، شملت 130 شخصا جراء الثلوج، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وذكرت الوكالة، أن "العاصفة ما تزال مسيطرة، حيث بلغت ذروتها صباحا، ولامست الثلوج السواحل، وقطعت الطرق بدءا من ارتفاع 500 متر، وعزلت بعض القرى، مع تدن حاد لدرجات الحرارة إلى مستويات قياسية، فيما تعمل الجرافات التابعة لوزارة الأشغال على فتح الطرق، ومساعدة السيارات العالقة".

وتساقطت الثلوج بكثافة ولامست البلدات الساحلية على ارتفاع 200 متر، وتراكمت على الطرق، وعملت جرافات وزارة الأشغال العامة على جرف الثلوج.

وفي صيدا جنوب لبنان، غطت الثلوج شوارع المدينة بعدما تساقط فجرا وسط كتل هوائية شديدة البرودة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ما دفع معظم مدارس المدينة الى إقفال أبوابها، فيما شلّت موجة الصقيع في ميناء صيدا حركة الصيادين.

وفي الشوف، وسط لبنان، أدى الطقس العاصف والمثلج إلى قطع الطرق بدءا من ارتفاع 700 متر، ما تسبب بشل حركة المرور وتوقف عمل العديد من المؤسسات ولا سيما المدارس، كما وصل تدني درجات الحرارة الى مستويات قياسية.

وأشارت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات "جرد القيطع" شمالي لبنان إلى أن "عناصر من الجيش نفذت 17 مهمة إخلاء، شملت 130 شخصا، بإدارة وإشراف الصليب الأحمر اللبناني".

كذلك تساقطت الثلوج في منطقة إقليم التفاح وبعض بلدات منطقة النبطية، وأقفلت الطرق وتسببت موجة الصقيع القاسية بإقفال الجامعات والمدارس.

فيما كان لافتا أن الثلوج غطت للمرة الاولى منذ أعوام جبل تربل (شمال) على ارتفاع 700 متر، في حين لامست السواحل بأكملها في المنية وجوارها للمرة الاولى منذ أعوام.

وكتبت وزارة الأشغال العامة والنقل عبر منصة "إكس": "لبنان يكتسي بالأبيض، وفرق وزارة الأشغال تعمل دون توقف على فتح الطرق، وإزالة الثلوج، ونثر الملح في المناطق الحيوية لضمان سلامة الجميع: قودوا بحذر".