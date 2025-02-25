بسبب "آدم".. إغلاق طرق ومدارس وجامعات في لبنان

بسبب "آدم".. إغلاق طرق ومدارس وجامعات في لبنان
شفق نيوز/ تسبب المنخفض الجوي في لبنان، الذي أطلقت الأرصاد الجوية عليه اسم "آدم"، إلى تغطية جبل تربل للمرة الأولى منذ أعوام، وإغلاق طرق ومدارس وجامعات، مع 17 مهمة إخلاء قام بها الجيش، شملت 130 شخصا جراء الثلوج، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وذكرت الوكالة، أن "العاصفة ما تزال مسيطرة، حيث بلغت ذروتها صباحا، ولامست الثلوج السواحل، وقطعت الطرق بدءا من ارتفاع 500 متر، وعزلت بعض القرى، مع تدن حاد لدرجات الحرارة إلى مستويات قياسية، فيما تعمل الجرافات التابعة لوزارة الأشغال على فتح الطرق، ومساعدة السيارات العالقة".
وتساقطت الثلوج بكثافة ولامست البلدات الساحلية على ارتفاع 200 متر، وتراكمت على الطرق، وعملت جرافات وزارة الأشغال العامة على جرف الثلوج.
وفي صيدا جنوب لبنان، غطت الثلوج شوارع المدينة بعدما تساقط فجرا وسط كتل هوائية شديدة البرودة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ما دفع معظم مدارس المدينة الى إقفال أبوابها، فيما شلّت موجة الصقيع في ميناء صيدا حركة الصيادين.
وفي الشوف، وسط لبنان، أدى الطقس العاصف والمثلج إلى قطع الطرق بدءا من ارتفاع 700 متر، ما تسبب بشل حركة المرور وتوقف عمل العديد من المؤسسات ولا سيما المدارس، كما وصل تدني درجات الحرارة الى مستويات قياسية.
وأشارت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات "جرد القيطع" شمالي لبنان إلى أن "عناصر من الجيش نفذت 17 مهمة إخلاء، شملت 130 شخصا، بإدارة وإشراف الصليب الأحمر اللبناني".
كذلك تساقطت الثلوج في منطقة إقليم التفاح وبعض بلدات منطقة النبطية، وأقفلت الطرق وتسببت موجة الصقيع القاسية بإقفال الجامعات والمدارس.
فيما كان لافتا أن الثلوج غطت للمرة الاولى منذ أعوام جبل تربل (شمال) على ارتفاع 700 متر، في حين لامست السواحل بأكملها في المنية وجوارها للمرة الاولى منذ أعوام.
وكتبت وزارة الأشغال العامة والنقل عبر منصة "إكس": "لبنان يكتسي بالأبيض، وفرق وزارة الأشغال تعمل دون توقف على فتح الطرق، وإزالة الثلوج، ونثر الملح في المناطق الحيوية لضمان سلامة الجميع: قودوا بحذر".