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بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.. العفو الدولية تعارض شراء السعودية لنادي نيوكاسل الإنكليزي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-07T12:46:24+0000
بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.. العفو الدولية تعارض شراء السعودية لنادي نيوكاسل الإنكليزي

شفق نيوز/ دعت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إلى عدم السماح بإتمام صفقة بيع نادي نيوكاسل إلى المملكة العربية السعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية، عن الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو البريطانية، ساشا ديشموخ، قوله إن "الصفقة تمثل محاولة واضحة من قبل السلطات السعودية لغسيل سجلها في مجال حقوق الإنسان بسحر القمة كرة القدم".

وحث على إعادة النظر في سجل حقوق الإنسان "المروع" للمملكة العربية السعودية قبل منح الضوء الأخضر لاتحاد الشركات الذي تقوده السعودية لشراء نيوكاسل.

وأكد ديشموخ على أن يقوم الدوري الإنكليزي الممتاز بإجراء اختبار للمالكين والمديرين الجدد بشأن حقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على صفقة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني من قبل الدوري الإنكليزي الممتاز في وقت لاحق اليوم الخميس.

​ولفتت الصحيفة في مقال سابق يوم أمس الأربعاء، إلى أنه قبل أشهر كان صندوق الثروة السيادية السعودي في طريقه للاستحواذ على نيوكاسل، لكن اتهام قطر بانتهاك المملكة حقوق قنواتها في السعودية عن طريق قنوات "بي أوت كيو" أعاق إتمام الصفقة.

وقال مصدر من داخل نيوكاسل "انتهاء عملية قرصنة (بي آوت كيو)، ورفع الحظر على (بي إن سبورتس) في السعودية، سيجعل الطريق ممهدا للاستحواذ على نيوكاسل".

ورفضت إدارة نيوكاسل إصدار أي بيانات رسمية للتعليق على تلك التقارير، فيما لم يصدر أي بيان من صندوق الثروة السيادية السعودية حول تلك التقارير أيضا.

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