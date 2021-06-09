بسبب انتقاداتهم للحكومة.. روحاني يشن هجوما لاذعا على مرشحي الانتخابات الرئاسية

شفق نيوز/ شن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، هجوما لاذعا على مرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران، على خلفية انتقاداتهم للحكومة خلال مناظراتهم الانتخابية.

ودافع روحاني عن الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، معتبرا أنه "المسار الوحيد لرفع العقوبات".

وقال روحاني إن الاتفاق النووي حال دون شن حرب على إيران وتم بفضله إلغاء القرارات التي فرضت على طهران بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة شنت حربا اقتصادية على إيران لم يشهد العالم لها مثيلا وخرجنا منها منتصرين، متسائلا: "لماذا لا يتحدث مرشحو الانتخابات عن العقوبات والحرب الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ولا يعلنون موقفهم من الاتفاق النووي"؟.

واعتبر روحاني أن المرشحين يتلاعبون بمشاعر المواطنين ولا يذكرون الأقليات وحقوق النساء والحريات إلا في موعد الانتخابات، وقال: "خلال هذه الانتخابات تعرض الكثيرون للإجحاف والظلم، النظام تعرض للإجحاف، المرشد أمر بالتعويض عن ذلك ولا نعرف هل تم التعويض عن ذلك أم لا!".

وأضاف روحاني: "هناك من وجه الشتائم لي ولا بأس، فليستمروا في توجيه الشتائم لكن عليهم أن يتحدثوا عن إنجازات حكومتنا".

واعتبر روحاني أنه من المثير للاستغراب أن التلفزيون لم يوجه أي سؤال للمرشحين أثناء المناظرات حول العقوبات والحرب الاقتصادية الأمريكية، مشيرا إلى أن بعض الإحصاءات التي يعلن عنها المرشحون ملفقة وغير صحيحة وتمثل إهانة لمشاعر المواطنين.

وتابع روحاني، أنه "اتضح لنا في المناظرات وكأن جميع أجهزة الدولة بخير، من السلطة القضائية إلى التشريعية والقوات المسلحة جميعهم بخير، والمشكلة تكمن في السلطة التنفيذية وعندما تتغير قريبا سيصبح كل شيء على أفضل حال".