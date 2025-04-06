بسبب الأمطار الغزيرة.. عشرات الغرقى وانهيارات في دولة أفريقية

شفق نيوز/ أفادت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية الواقعة في وسط أفريقيا، بمقتل نحو 30 شخصاً وتسجيل أضرار مادية جسيمة بعد هطول أمطار غزيرة في العاصمة كينشاسا.

وقال وزير الصحة العامة الإقليمي في كينشاسا، باتريسيان غونغو أباكازي، لوكالة "فرانس برس": "هناك عدد كبير من الجرحى الذين تم إجلاؤهم، وحتى الآن هناك نحو 30 قتيلاً"، موضحاً أن الضحايا قضوا غرقا أو بسبب انهيار جدران منازلهم.

وتسببت الأمطار التي انهمرت ليل الجمعة السبت في كينشاسا وإقليم وسط الكونغو المجاور "بأضرار مادية وبشرية جسيمة"، بحسب بيان لرئاسة الوزراء صدر مساء السبت.

وبعد الأمطار، ارتفع منسوب المياه تدريجيا وأغرق العديد من الأحياء الفقيرة في العاصمة التي يقيم فيها 17 مليون شخص وتعاني فوضى في التنظيم المدني.

وأدى ارتفاع منسوب المياه أيضا إلى قطع الطريق الوطنية الرقم واحد التي تربط وسط العاصمة والمطار.

وأغرقت المياه عشرات السيارات في حي "دوبونوم" الواقع شرقي كينشاسا، في حين احتُجز سكان في الطبقات العليا لمنازلهم أو لمبانٍ يقيمون فيها.

وسبق أن شهدت عاصمة الكونغو الديمقراطية سقوط ضحايا جراء أمطار وفيضانات؛ ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قضى 40 شخصا في العاصمة؛ بسبب أمطار غزيرة أحدثت فيضانات وانزلاقات للتربة.