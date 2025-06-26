بسبب الأسلحة الكيمياوية.. العقوبات الأمريكية على السودان تدخل حيز التنفيذ غداً

شفق نيوز – واشنطن

أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، أن العقوبات التي فرضتها على استخدام الأسلحة الكيمياوية على السودان، دخلت حيز التنفيذ، ابتداءً من يوم غد الجمعة.

وأكد وكيل وزارة الحد من التسلح والأمن الدولي بالإنابة، أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيمياوية أو بيولوجية ضد مواطنيها، في انتهاك للقانون الدولي.

وبموجب العقوبات، سيتم إنهاء المساعدات المقدمة للسودان من خلال قانون المساعدة الخارجية لعام 1961، مع استثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية والسلع الزراعية.

كما تحظر العقوبات بيع المواد الدفاعية والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والبناء إلى السودان، وفقا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، بالإضافة إلى حظر تصدير الأصناف المدرجة في قائمة الذخائر الأمريكية.

وأوضح المسؤول الأمريكي أنه من الضروري، لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، استثناء بعض الحالات من هذه العقوبات للسماح بالنظر في طلبات التراخيص الخاصة بالمواد والخدمات الدفاعية للجهات غير الحكومية في السودان.

وتتضمن العقوبات أيضا إنهاء التمويل العسكري الأجنبي للسودان، ومنع حصوله على أي قروض أو ضمانات ائتمانية أو مساعدات مالية أخرى من أي جهة أمريكية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.

كما تحظر العقوبات تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة للرقابة المتعلقة بالأمن القومي والمندرجة ضمن قائمة مراقبة التجارة (CCL) إلى السودان.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن واشنطن ستسمح ببعض الاستثناءات المتعلقة بتصدير أو إعادة تصدير السلع والتقنيات الخاضعة للرقابة الوطنية، خاصة ما يتعلق بسلامة طائرات الركاب المدنية ذات الأجنحة الثابتة، شرط أن يتم ذلك وفق السياسات التي كانت معتمدة قبل فرض العقوبات.

وأكد البيان أن الإدارات والوكالات الأمريكية المختصة ستتولى تنفيذ هذه الإجراءات، التي ستبقى سارية لمدة عام واحد على الأقل، أو حتى إشعار آخر.