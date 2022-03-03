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بسبب الأزمة الأوكرانية.. شبح "مجاعة" عالمية يفزع الأمم المتحدة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-03T19:12:51+0000
بسبب الأزمة الأوكرانية.. شبح "مجاعة" عالمية يفزع الأمم المتحدة

شفق نيوز/ حذرت الأمم المتحدة، يوم الخميس، من مخاطر الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية ما قد تسببه من "مجاعة" وذلك على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

وقال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، جيلبرت هونجبو، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الأحداث في أوكرانيا ستنعكس عواقبها على جميع قارات العالم، وعلى وجه الخصوص هناك خطر حدوث تدهور في الأمن الغذائي العالمي".

وأضاف "نحن قلقون للغاية من أن الصراع في أوكرانيا سيحد من إمدادات العالم من المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس، مما سيؤدي إلى زيادة حادة في أسعار المواد الغذائية والجوع. وهذا يمكن أن يهدد الأمن الغذائي العالمي ويزيد التوترات الجيوسياسية".

وتشير وثيقة نشرها الصندوق إلى أن 40% من صادرات القمح والذرة الأوكرانية تذهب إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تواجه بالفعل مجاعة وحيث قد يؤدي المزيد من نقص الغذاء أو ارتفاع الأسعار إلى اضطرابات اجتماعية.

وقال الصندوق إن "استمرار هذا الصراع، سيكون كارثة للعالم بأسره، وخاصة لأولئك الذين يكافحون بالفعل لإطعام أسرهم".

وفي وقت سابق، وصف رئيس برنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيسلي، ما يحدث في أوكرانيا بأنه "كارثة في ذروة كارثة"، مشيرا إلى أن نصف القمح والحبوب القادمة إلى الشرق الأوسط تأتي من أوكرانيا و روسيا.

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