بسبب الأزمة الأوكرانية.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا

شفق نيوز/ وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، على فرض حزمة من العقوبات ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عقب الاجتماع غير الرسمي لكبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي "نرى أن هناك إجراء واضحا ضد وحدة أراضي أوكرانيا. هذا شيء اتفقنا عليه، كما اتفقنا بالإجماع على حزمة من العقوبات".

وأضاف أن اجتماعه المقرر مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الخامس والعشرين من الشهر الجاري "ألغي".

من جانبه، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تستهدف 351 نائبا برلمانيا و27 فردا وكيانات قانونية أخرى.