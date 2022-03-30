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بسبب الأزمة الأوكرانية.. ارتفاع التضخم في ألمانيا لأعلى مستوى منذ 40 عاما

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-30T14:03:53+0000
بسبب الأزمة الأوكرانية.. ارتفاع التضخم في ألمانيا لأعلى مستوى منذ 40 عاما

شفق نيوز/ أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، يوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الجاري إلى أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاما.

وقال المكتب الألماني في بيان، إن التضخم ارتفع بنسبة 7.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار المستهلكين في الشهر الجاري بنسبة 2.5% مقارنة بشباط/ فبراير الماضي.

ويعتبر العامل الرئيسي في ارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار الطاقة والوقود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وكان "مجلس حكماء الاقتصاد" الذي يقدم النصح  للحكومة الألمانية فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، قد ناشد في وقت سابق المستهلكين إلى توفير الطاقة، وقالت عضو مجلس حكماء الاقتصاد مونيكا شنيتشر "يتعين على المواطنين الآن خفض استهلاكهم".

وأوضحت أنه يتعين على المواطنين الآن اللجوء إلى الاستخدام المشترك للسيارات والقيادة بسرعة أبطأ واستخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان.

وانتقدت شنيتشر الإجراءات التي تعتزم الحكومة الألمانية اتخاذها، والمتعلقة بإبقاء سعر البنزين أقل مما هو عليه فعليا. وقالت فيرونيكا جريم، العضوة أيضا في مجلس "حكماء الاقتصاد"، إنه من المهم إرسال إشارات تبين احتمال وجود وضع متفجر حال توقف إمدادات الطاقة الروسية، موضحة أن مثل هذه الإشارات من الممكن أن تكون على سبيل المثال تطبيق حد عام للسرعة على الطرق السريعة.

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