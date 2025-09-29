بسبب "الإبادة الجماعية" في غزة.. إسبانيا تمنع مرور أسلحة أمريكية إلى إسرائيل

شفق نيوز- مدريد

منعت الحكومة الإسبانية، يوم الاثنين، مرور شحنات من الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، وذلك ضمن توجهها الجديد الذي فرضت بموجبه حظراً على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية أن شحنات الأسلحة الأمريكية كانت متجهة نحو إسرائيل عبر ميناء روتا العسكري بمدينة قادش وقاعدة "مورون دي لا فرونتيرا" الجوية العسكرية في إشبيلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في اللجنة الإسبانية-الأمريكية المشتركة التي تدير قاعدتي "روتا" و"مورون دي لا فرونتيرا" حيث يتمركز جنود أمريكيون، أن الطائرات أو السفن الأمريكية المحملة بالأسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل مُنعت من المرور عبر هذه القواعد.

وأشارت إلى أن روتا ومورون دي لا فرونتيرا قاعدتان عسكريتان خاضعتان للسيادة الإسبانية، وأن أي نشاط فيهما يجب أن يحصل بموافقة السلطات الإسبانية.

وبينت الصحيفة أن الولايات المتحدة ونتيجة للممانعة الإسبانية، استخدمت قاعدة في جزر الأزور التابعة للبرتغال في المحيط الأطلسي لتقديم الدعم اللوجستي أثناء تسليمها 6 طائرات مقاتلة من طراز "F-35" لإسرائيل في شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين.

وتعليقاً على ما أوردته صحيفة "إلباييس"، قال وزير العدل الإسباني فيليكس بولانيوس في تصريح صحفي، إن "الحكومة الإسبانية على اتصال دائم بالسلطات الأمريكية لمنع وصول الأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين الأبرياء إلى إسرائيل".

والثلاثاء الماضي، أقرت الحكومة الإسبانية مرسوماً ملكياً يفرض حظراً شاملاً على تزويد إسرائيل بالأسلحة، تحت إطار عقوبات تحمل اسم "مكافحة الإبادة الجماعية في غزة ودعما للشعب الفلسطيني".

وتشمل العقوبات على إسرائيل "حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإعلانات الخاصة بهذه المنتجات".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفاً و55 قتيلاً، و168 ألفاً و346 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينياً بينهم 147 طفلاً.