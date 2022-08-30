بسبب الوضع الحالي..  الكويت تطلب من رعاياها المتواجدين في العراق المغادرة

شفق نيوز / حثت السفارة الكويتية في بغداد، اليوم الثلاثاء، رعاياها على مغادرة العراق، والراغبين بالسفر اليه تأجيل ذلك بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، فإن "السفارة الكويتية طالبت رعاياها المتواجدين في العراق على التواصل معها هاتف الطوارئ، بعد الفوضى التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، واشتباكات بين فصائل شيعية متصارعة على السلطة".

وأهابت السفارة أيضا، بـ"الراغبين في السفر إلى العراق، تأجيله نظراً للأوضاع التي تشهدها البلاد.

وتدور اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في المنطقة الخضراء التي تضم مقاراً حكومية وبعثات دبلوماسية، حيث تعرض محيط مبنى السفارة الأمريكية إلى قصف بخمسة صواريخ هاون، كما أجلت السلطات الهولندية، موظفي سفارتها في بغداد إلى مكان آخر نتيجة توتر الأوضاع.

وحتى الآن، سقط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء، منذ أن بدأت قوات مكافحة الشغب محاولة فض احتجاجات الصدريين في القصر الحكومي.

ويأتي هذا التصعيد، على خلفية إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، والتشديد على أتباعه بعدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، أصبحت المنطقة الخضراء والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، ميداناً للصدامات بعد ما بدأ الصدريون "ساعة الصفر"، ليحولوا اعتصامهم إلى عصيان ونفير عام.