بسبب النفط الإيراني.. الصين ترفض العقوبات الأمريكية: تفتقر للأساس القانوني

شفق نيوز- بكين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، رفضها الشديد لفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد شركتين صينيتين، بسبب مزاعم تسهيلهما نقل النفط الإيراني.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "بكين تعارض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية، التي تفتقر إلى أساس قانوني دولي أو تفويض من مجلس الأمن الدولي".

وحثت نينغ، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، الولايات المتحدة على التخلي عن ممارستها المعتادة في فرض العقوبات، مؤكدة أنه "من المشروع والمعقول أن تتعاون الدول بشكل طبيعي مع إيران بموجب القانون الدولي".

وأضافت أن "الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمواطنين الصينيين".

وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، عقوبات على شركتين صينيتين لتشغيل محطات وتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية، وذلك لمزاعم تسهيلهما استيراد ملايين البراميل من النفط الإيراني غير المشروع على متن العديد من الناقلات، التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منشآت نفطية.

وأشارت الخزانة الأمريكية في بيان لها، إلى أن "هذا الإجراء، هو الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها الوزارة على مشغلي المحطات في الصين، والذين يلعبون دورا حيويا في شبكة تجارة النفط الخام الإيراني، التي تمول الإرهاب الإيراني في الخارج وتزعزع استقرار المنطقة".