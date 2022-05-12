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بسبب "الشيطان".. أم أمريكية تقتل ثلاثة من أولادها

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-12T16:59:05+0000
بسبب "الشيطان".. أم أمريكية تقتل ثلاثة من أولادها

شفق نيوز / أقدمت أم أمريكية على قتل ثلاثة من أولادها في مدينة لوس أنجلوس، لاعتقادها أنهم أصابهم "مس من الشيطان".

وبدأت القصة بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بعد أن اتصل أحد الأشخاص بالسلطات الأمنية، لإبلاغها بأن جارتهم الأم أنغيلا دون فلوريس (38 عاماً)، دخلت منزلهم، الأحد الماضي، في حدود الساعة الواحدة صباحا، حاملة نسخة من الكتاب المقدس وشمعة.

وحضرت الشرطة إلى عين المكان، وجرى نقل فلوريس إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، دون الاشتباه في حدوث أي شيء".

وفي حدود الثامنة صباحا، استجاب ضباط شرطة لوس أنجلوس لبلاغ بشأن وجود شخص مسلح في منزل فلوريس، ويتعلق الأمر بابنها الرابع المراهق، البالغ من العمر 16 عاما.

واكتشفت عناصر الشرطة، بعد وصولها ثلاث جثث لأطفال أنغيلا، وهم ناتالي (12 عاما) وكيفين (10 سنوات) وناثان (8 سنوات).

واعترفت الأم أمام المحكمة، أمس الأربعاء، بقتل أطفالها الثلاثة، مشيرة إلى أن ابنها الرابع ساعدها في ذلك، وهو ما ينفيه الأخير.

وأضافت أنها أقدمت على فعلتها لأنها "اعتقدت أن أطفالها الثلاثة ممسوسون من الشياطين".

وذكر طليقها جاكوب لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أنها اتصلت به قبل أسبوع وبدأت تتحدث له حول الدين، مردفاً بالقول: "كانت تخبرني بأشياء عن الله.. لا أعرف حقا ما حدث لأنها لم تكن متدينة أبداً".

وحددت الجلسة المقبلة لأنغيلا دون فلوريس، في أغسطس/آب المقبل، فيما سيمثل المراهق أمام محكمة الأحداث يوم 25 مايو/آيار الجاري.

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