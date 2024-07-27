بسبب الحر الشديد .. إيران تعطل الدوام الرسمي غدا الأحد

شفق نيوز/ قررت إيران إغلاق جميع المراكز الحكومية والبنوك غدا الأحد بسبب الحر الشديد، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام ايرانية رسمية اليوم السبت.

وقالت تلك الوسائل، إنه إثر استمرار درجات الحرارة الشديدة وغير المسبوقة وحفاظاً على صحة المواطنين وترشيد استهلاك الطاقة، سيتم إغلاق جميع الدوائر والمراكز الحكومية والبنوك (ما عدا مراكز خدمات الطوارئ والإغاثة) يوم غد الأحد.

هذا ومن المقرر أن تجري غدا مراسم تنفيذ حكم الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان من قبل المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي عبر الاذاعة والتلفزيون الايراني.