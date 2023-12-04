بزيارة "نادرة".. بوتين في الإمارات والسعودية هذا الأسبوع

شفق نيوز/ أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، أن الأخير سيزور الإمارات والسعودية هذا الأسبوع، في زيارة قد تكون "نادرة" للزعيم الروسي في السنوات الأخيرة.

ونقلت قناة "شوت" الإخبارية الروسية، عن أوشاكوف قوله، إن "الإعلان عن الزيارة يأتي بعدما وافق تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الثلاث، يوم الخميس الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل تقريبا يوميا".

وتشكك الأسواق في الاتفاق بسبب الشكوك فيما إذا كانت التخفيضات الطوعية ستنفذ بالكامل.

وانخفضت أسعار النفط اثنين بالمئة الأسبوع الماضي، بعد إعلان التخفيضات وتراجعت أكثر، الاثنين.

ولم يسافر بوتين إلى الخارج إلا نادرا في السنوات الأخيرة واقتصرت زيارته على بلدان معظمها من دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وآخر زيارة له لدولة خارج هذه البلدان كانت للصين في أكتوبر الماضي.