بزيارة غير معلنة.. بشار الأسد يزور إيران ويلتقي خامنئي ورئيسي

شفق نيوز/ اجرى الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الأحد، زيارة غير معلنة الى العاصمة الايرانية طهران والتقى المرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال خامنئي خلال اللقاء بحسب وسائل اعلام ايرانية، إن "احترام سوريا ومكانتها الآن أعلى بكثير من السابق فهي باتت أكثر قوة"، مضيفاً أن "مقاومة الشعب السوري والنظام السوري في الحرب الدولية على سوريا أساس لزيادة عزتها ومكانتها".

وأوضح ان "العلاقة بين إيران وسوريا مصيرية ولا يجب أن ندعها تضعف بل يجب تعزيزها قدر الإمكان وأكثر من السابق"، مضيفا، أن "معنوياتكم العالية هي من أهم أسباب انتصار مقاومة سوريا خلال الحرب الدولية عليها".

وقال مخاطباً الأسد، "بعض قادة الدول المجاورة لنا ولكم يلتقون مع قادة الكيان الصهيوني ويشربون القهوة سوياً"، مبينا أن "شعوب الأنظمة المطبعة نفسها يملؤون الشوارع بالحشود في يوم القدس وهذا يعكس حقيقة المنطقة".