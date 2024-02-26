بزيادة 40% عن العام الماضي.. أكثر من 7 ملايين شخص عبروا حدود مهران الى العراق

شفق نيوز/ اكد مدير عام الطرق والنقل البري في محافظة ايلام الفيلية سيد زاهين الدين جشمه خاور، يوم الاثنين، إن الأشهر الأحد عشر الماضية من هذه السنة (السنة الايرانية تبدأ في 21 اذار)، سافر سبعة ملايين و440 ألف و502 مسافر إيراني وأجنبي عبر حدود مهران الى العراق.

ونقل خبر أوردته وكالة مهر الايرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، عن جشمه خاور قوله، إن "حركة المسافرين من معبر مهران الحدودي زادت بنسبة 40% خلال 11 شهرا من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وأوضح جشمه خاور أن "سبعة ملايين و440 ألفا و502 مسافرين إيرانيين وأجانب سافروا عبر حدود مهران الدولية في الأحد عشر شهراً من العام الجاري".وأشار الى إن "هذه الحركة زادت بنسبة 40 % إذا ما قورنت مع خمسة ملايين و302 ألفا و315 مسافرا عبر خلال حدود مهران في نفس الفترة من العام السابق".

وذكر إن أهمية منفذ مهران جعلتها المنفذ البري الرئيسي والأهم بالنسبة للزائرين نظرا لقرب المسافة وتأمين الطريق داخل العراق. فخلال الزيارة الأربعينية هذا العام، مر أكثر من 55٪ من زوار الأربعين الحسيني عبر هذه المنفذ.