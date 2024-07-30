بزشكیان: إيران لن تتسامح مع وجود الأجنبي في منطقتنا

شفق نيو/ أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء، أن طهران لن تتسامح مع الوجود الأجنبي في المنطقة.

جاء ذلك خلال تأديته اليمين الدستورية أمام البرلمان في مراسم حضرها مسؤولون في دول ومنظمات دولية، من بينهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني.

وقال بزشكيان ، "أتعهد بالالتزام بكل مبادئ الثورة ورؤية الإمام الخميني"، مضيفاً أن "حكومتنا ستكون حكومة وفاق وطني تمثل جميع أطياف الشعب وسنعمل وفق رؤية القائد".

ولفت الى أن "سياسات ايران الخارجية تعتمد على التقارب مع دول الجوار والوحدة الاقتصادية والسياسية"، مؤكداً "العمل على تعزيز العلاقات الإقليمية والتعاون مع العالم على أسس الحكمة والمصالح المشتركة".

واشار أيضاً الى "العمل على تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز اقتصاد بلدنا وإنهاء التمييز"، مضيفاً "فتحنا فصلا جديدا وسأعمل على حماية حقوق الشعب الإيراني على المستوى الدولي".

وتابع أن "أولوية حكومتنا تطوير العلاقات مع دول الجوار".

وبشأن الأوضاع الاقليمية، قال بزشكيان، إن "من يدعمون قتلة الأطفال في غزة لا يمكن أن يعطونا دروسا في حقوق الإنسان"، مؤكداً "العمل على تخليص الشعب الفلسطيني العزيز من الاحتلال".

كما أشار الى أن "إيران لن تسمح باستمرار الوجود الأجنبي في منطقتنا".

وفي السياق، قال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن الأخير أكد خلال مشاركته في حفل تنصيب مسعود بزشكيان حرص الحكومة العراقية على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسعة التعاون المشترك لما فيه منفعة شعبي البلدين الجارين وتدعيم استقرارهما.