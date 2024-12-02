بزشكيان يؤكد للاسد استعداد إيران لتقديم أي مساعدة: سنفشل محاولات "الصهاينة"

شفق نيوز/ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الإثنين، في اتصال هاتفي مع نظيره السوري بشار الأسد، استعداد طهران لتقديم أي مساعدة للحكومة السورية لتجاوز الأزمة الحالية.

وقال برشكيان، "نأمل ن تتجاوز سوريا هذه المرحلة بنجاح كما فعلت أمام أزمات أصعب"، مضيفاً "بالتعاون مع الدول الإسلامية سنفشل محاولة الصهاينة نشر الإرهاب بالمنطقة".

وشدد الرئيس الإيراني على أن "الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها هو جزء من استراتيجية إيران الإقليمية".

واكد، "قدرة سوريا على هزيمة مؤامرات الصهيونية التي تستهدف أمنها".

وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر أطلقت هيئة تحرير الشام، المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية، إلى جانب الجبهة الوطنية للتحرير وجيش العزة وبعض فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا، عملية "ردع العدوان" في عدة مناطق في شمال غربي سوريا.

وقالت القوات المشاركة في العملية في بيان إن الهدف من عملية ردع العدوان إبعاد خطر ميليشيات إيران وقوات النظام السوري عن المناطق المأهولة بالسكان، وتوسعة المناطق الآمنة لتهيئة الظروف لعودة المهجرين إلى ديارهم.

وارتفعت حصيلة القتلى من قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة إلى 416، بعضهم بسبب غارات روسية، بحسب ما قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.