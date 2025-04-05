بزشكيان يعفي أحد مساعديه بسبب رحلة ترفيهية للقطب الجنوبي

شفق نيوز/ أعفى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، مساعده للشؤون البرلمانية شهرام دبيري من مهامه ومنصبه الذي كان قد عينه فيه بالحكومة الرابعة عشر، وذلك بسبب "رحلة ترفيهية".

وقالت وكالة أرنا، في خبر تابعته وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان، قدم مرسوما خاصا موجه لمجلس الشورى الاسلامي، يعفي فيه مساعده للشؤون البرلمانية شهرام دبيري، من مهامه ومنصبه الذي كان قد عينه فيه بالحكومة الرابعة عشر".

وكتب بزشكيان في هذا المرسوم، مخاطبا شهرام دبيري: "بعد التأكد من الأخبار في هذا الأيام، اتضح لنا أنك كنت في رحلة ترفيهية إلى القطب الجنوبي خلال عيد النوروز، وبما أننا في حكومة تفتخر باتباع الائمة الاتقياء، وفي وضع لا تزال فيه الضغوط الاقتصادية كثيرة على الناس والمحرومون كثر في بلادنا، فإن السفر باهظ الثمن للمسؤولين الرسميين، حتى ولو كان على حساب النفقات الشخصية، لا يمكن الدفاع عنه وتبريره ولا يتوافق مع مستوى المعيشة البسيطة للمسؤولين.

وتابع أن "صداقتكم الطويلة وخدماتكم القيمة في منصب المساعد البرلماني لا تمنع من الالتزام بالصدق والعدالة والوعود التي قطعناها على أنفسنا للشعب؛ وبناء على هذه الأوصاف، فإننا معذورون من الاستمرار في العمل معكم في الحكومة الرابعة عشر".