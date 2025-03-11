بزشكيان يرفض التفاوض مع ترامب بسبب استمرار التهديدات لإيران

شفق نيوز/ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء، أن استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق التهديدات تجاه طهران يحول دون التفاوض معه.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن بزشكيان قوله "لن أتفاوض معك تحت التهديد... أفعل ما تريد"، بحسب وكالة "رويترز".

وتأتي تصريحات بزشكيان بعد أيام من قول ترامب إنه بعث برسالة إلى أعلى سلطة في إيران يحث فيها طهران على التفاوض بشأن الملف النووي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد بزشكيان، أنه كان يرى ضرورة التفاوض مع إدارة ترامب في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، لكنه التزم بتوجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي برفض الحوار مع واشنطن.

وخلال جلسة استجواب وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي في البرلمان، بسبب انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار، قال بزشكيان "كنت مقتنعاً بأهمية التفاوض، لكن عندما قال قائد الثورة إنه لا تفاوض، التزمت بهذا القرار".

وأشار إلى أن إيران تواجه "حرباً اقتصادية أصعب من الحرب مع العراق"، لافتاً إلى أن إدارة ترامب شددت العقوبات وفرضت حصاراً اقتصادياً خانقاً.