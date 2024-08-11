بزشكيان يرشح عراقجي وزيراً للخارجية ويتلقى استقالة جواد ظريف

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية إيرانية، يوم الأحد، عن أن محمد جواد ظريف الذي عينه الرئيس مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي في منصب مساعده للشؤون الإستراتيجية قدم استقالته من الحكومة، في وقت تم الإعلان عن ترشيح عباس عراقجي وزيراً للخارجية.

وذكرت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية في إيران، أن "ظريف وضع استقالته على مكتب الرئيس"، مضيفة "يبدو أنها على خلفية تعرضه لضغوط وانتقادات شديدة؛ بسبب قائمة الوزراء المرشحين الذين قدموا لبزشكيان".

وأضاف تقرير الصحيفة بحسب شبكة إرم: "لا ينبغي تجاهل احتجاجات بعض الناشطين الإصلاحيين، من محمد فاضلي إلى سعيد شريعتي وآذر منصوري، في عملية تشكيل الحكومة واختيار الوزراء في الأيام الأخيرة".

هذا وشن الناشط والنائب الإصلاحي السابق محمود صادقي هجومًا على بزشكيان على خلفية تقديمه اليوم الأحد قائمة المرشحين.

وكتب صادقي عبر منصة "إكس"، "الانتقادات الموجهة إلى ترتيب أعضاء مجلس الوزراء، هي تتعارض مع توجهات الرئيس بزشكيان ووعوده، وعلى عكس الانتقادات التي تحمل طابع الحصص، تتماشى مع نهج الرئيس في الرقابة الشعبية، وليس فقط لا تضعفه، بل تقلل أيضًا من قدرته على المساومة".

وفي هذه الأثناء، قال متحدث باسم رئيس البرلمان الإيراني، الأحد، إن الرئيس مسعود بزشكيان رشح عباس عراقجي وزيراً للخارجية، فيما طرح محسن باكنزاد وزيراً للنفط.

يشار إلى أن عراقجي انضم إلى وزارة الخارجية الإيرانية عام 1989، وشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية من 2017 إلى 2021، وكان كبير المفاوضين الإيرانيين النوويين في محادثات مع مجموعة 5+1.