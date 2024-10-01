بزشكيان: إيران لا تسعى للحرب ولكنها ستواجه أي تهديد وما حدث هو جزء من قدراتنا

شفق نيوز/ قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء، إن الهجوم الايراني على اسرائيل كان دفاعا عن المصالح والمواطنين الايرانيين.

وأضاف بزشكيان في تصريحات، تابعتها وكالة شفق نيوز، "تم الرد بحزم على الاعتداءات الصهيونية بناء على حقنا المشروع في ضمان الأمن لإيران والمنطقة".

وتابع "على نتنياهو أن يعلم أننا لا نسعى للحرب لكننا سنقف بحزم ضد أي تهديد".

وأشار الرئيس الإيراني الى أن "الهجوم كان جزءا من قدراتنا"، داعياً الى "ع إدخال إيران في صراع".

وقال الحرس الثوري في بيان رسمي، إن هذه العملية التي نفذناها جاءت بناءً على قرار صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبدعم مباشر من الجيش الإيراني."

وأشار البيان إلى أن الهجوم الصاروخي جاء كخطوة انتقامية ضد العدو، عقب استشهاد هؤلاء القادة الذين يعتبرون رموزاً للمقاومة.

كما هدد الحرس الثوري الإيراني، من أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى، مبينا أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات.