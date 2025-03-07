بزشكيان يحذر من الانهيار وينتقد بشدة: مشكلتنا تأتي من المستويات العليا

شفق نيوز/ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الجمعة، أن حلّ المشكلات القائمة لا يقتصر على تغيير الأفراد، بل يرتبط أساسًا بإصلاح الآليات والتطبيق السليم للقوانين، مشيرًا إلى أهمية دور النخبة في هذه العملية.

وفي اجتماع ضمّ خبراء التكنولوجيا والنخب المعرفية، تطرّق بزشكيان خلال زيارته لمحافظة طهران الشرقية، إلى المقترحات المقدّمة قائلاً: "نرحّب بكلّ من يستطيع المساعدة بطريقة علمية لمعالجة الاختلالات".

وأوضح أنّ هناك مئات الطرق لحلّ المشكلات، لكنّ تطبيقها يعتمد على توفر أشخاص لديهم المعرفة والمهارات والدافع الكافي للعمل، مبينً أنّ البلاد تعاني من نقص في هذا النوع من الكوادر المؤهّلة.

وأضاف الرئيس الإيراني، أنّ البنية الإدارية في البلاد تعاني حالة جمود، فالموظفون يتقيّدون بإجراءات روتينية من الصباح حتى الظهر، ولم يتعلموا أساليب الابتكار، في حين تغيب بُنىً محدّدة لاستثمار إبداع الأفراد وتشجيع الحلول المبتكرة.

وأشار إلى أنّ المشكلة تكمن كذلك في المستويات العليا، موضحًا: "طوال 46 أو 47 عامًا، ظللنا نغيّر المديرين بدلًا من تحديد المشكلة وحلّها، نعتقد خطأً أنّه بتبديل الأشخاص فحسب تُحل المشكلات."

واختتم الرئيس الإيراني تحذيره من عدم الحفاظ على التوازن بين الموارد والاستهلاك، مؤكدًا أنّه في حال فقدان هذا التوازن فسيؤدي ذلك حتمًا إلى الانهيار بعد فترة وجيزة.