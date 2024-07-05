بزشكيان يتصدر نتائج الفرز الأولية للانتخابات الايرانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها عند منتصف الليل في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بمشاركة 50% من الشعب الإيراني.

وبحسب معلومات أولية، فإن المرشح الإصلاحي في الانتخابات الإيرانية مسعود بزشكيان يتصدر نتائج الفرز الأولية.

ونقلت وكالة "مهر" الإخبارية الإيرانية عن المتحدث باسم مقر الانتخابات محسن إسلامي قوله: "تشير التقارير الأولية إلى أن نحو 50 بالمئة من الشعب الإيراني شارك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة".

وأضاف: "لقد انتهى الموعد النهائي للتصويت، لذا فإن الأعضاء المسؤولين ملزمون بالتصويت من الأشخاص الحاضرين في طابور الفروع للتصويت، وعندما يتأكدون من أن أحد الأشخاص المعنيين بالتصويت لم يعد موجودا في الفرع، يبدأ فرز الأصوات".

وتابع اسلامي: "نظرا لوجود مرشحين اثنين في هذه المرحلة فإن عملية فرز الأصوات ستكون أسهل وسنعلن النتيجة النهائية قبل ظهر يوم السبت".

ونوه إلى أنه سيتم الإعلان رسميا عن نسبة المشاركة الدقيقة من خلال إضافة إحصائيات المشاركة من الخارج وإحصائيات الأشخاص الذين حضروا وصوتوا في الدوائر، بعد منتصف الليل.

ويتنافس في الجولة الثانية اليوم 5 يوليو، المرشحان: مسعود بزشكيان وسعيد جليلي اللذين تصدرا السباق الانتخابي في الجولة الأولى منه.

وتشهد إيران انتخابات رئاسية مبكرة أقرتها سلطات الجمهورية بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في 19 مايو الماضي.