بريكس تتوسع.. انضمام 6 دول جديدة إلى المجموعة

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل بامابوزا اليوم الخميس، خلال قمة مجموعة بريكس في جوهانسبورغ، انضمام ست دول جديدة إلى بريكس.

واعتبارا من يناير 2024، تلتحق كل من "إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا" بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم، وفق وكالة "فرانس برس".

وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام تنتهي، الخميس، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

واتفق زعماء دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا التي تشكل مجموعة بريكس، على توسيع المجموعة التي تتخذ قراراتها بالإجماع ولم تضم أي عضو جديد منذ انضواء جنوب إفريقيا في 2010، وفق وكالة "بلومبرغ".

ورغم إبداء الدول الأعضاء في بريكس دعمها سابقا لتوسعة التكتل كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام.

لكن رامابوزا قال إن المجموعة التي تتخذ قراراتها بالإجماع، اتفقت على "المبادئ التوجيهية لعملية توسيع بريكس ومعاييرها وإجراءاتها".

والخميس، قال الرئيس الصيني، شي جينبينغ، إن توسيع بريكس سيضخ زخما جديدا لآلية التعاون في المجموعة.

وأضاف خلال قمة لزعماء دول المجموعة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أن توسيع بريكس يعكس عزمها على الوحدة والتعاون.