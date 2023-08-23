مالك "فاغنر" على متنها.. تحطم طائرة خاصة شمالي موسكو ومقتل 10 من ركابها

شفق نيوز/ أفادت مصادر روسية، يوم الأربعاء، بتحطم طائرة ركاب خاصة ومقتل 10 أشخاص على متنها، مشيرة الى ان من بين ركابها مالك شركة فاغنر "يفغيني بريغوجين".

واشارت وكالة "تاس" بحسب ما نقلته قناة "الجزيرة"، الى "مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال موسكو".

واوضحت هيئة الطيران المدني الروسية، أن "بريغوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت شمال موسكو".

من جانبها قالت وزارة الطوارىء الروسية، إن "الطائرة التي تحطمت شمال موسكو وعلى متنها بريغوجين كانت متجهة من موسكو لسانت بطرسبورغ".